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Общество ,  
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Минтруд назвал вредные факторы производства для выдачи молока работникам

Министерство труда России утвердило список вредных производственных факторов, при наличии которых работники будут бесплатно получать молоко или другие равноценные пищевые продукты, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации.

К числу таких факторов ведомство отнесло:

  • химический (наличие органических и неорганических соединений, в перечне около 1 тыс. наименований веществ);
  • физический (ионизирующее излучение);
  • биологический (микроорганизмы, используемые как промышленные штаммы; патогенные микроорганизмы; препараты с живыми клетками и спорами микроорганизмов).

Норма бесплатной выдачи молока равна 0,5 л на смену независимо от ее длительности, но если время работы составляем менее половины смены, то молоко не будут выдавать. Замена молока сметаной или сливочным маслом запрещена, равноценными продуктами считаются кефир, простокваша, ацидофилин, йогурты жирностью до 2,5% и ряженка.

По письменному заявлению работника выдачу молока или иных продуктов могут заменить компенсацией.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать в течение шести лет.

Минтруд компенсирует работодателям расходы на оплату временной занятости
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Выдача молока на вредных производствах регулировалась приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 2009 года, где была прописана аналогичная норма выдачи молока «на работах с вредными условиями труда». Однако в документе не были перечислены все факторы, которые бы определяли условия труда как вредные.

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