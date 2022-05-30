Балерину Театра классического балета нашли мертвой в Москве

Алеся Лазарева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Артистка Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва умерла в своей квартире в Москве, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Прощание состоится 31 мая в Зале прощаний по адресу Коломенский проезд 4, ст. 3 в 14:00», — говорится в сообщении.

Речь идет о 20-летней Алесе Лазаревой, уточнили в группе театра во «Вконтакте». «Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета (конкурс имени Екатерины Максимовой. — РБК). 27 мая она танцевала «Подругу» в «Дон Кихоте». Сегодня, 29 мая 2022 года талантливой балерины не стало», — сообщили там.

По информации Telegram-канал «112», девушка упала в ванной комнате и потеряла сознание, врачи пытались реанимировать девушку, но спасти не смогли. Точная причина смерти пока не известна.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве и главное следственное управление СК России по Москве.