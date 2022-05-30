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В Ленинградской области задержали девушку с тубусом от ПТРК

Противотанковый&nbsp;ракетный комплекс
Противотанковый ракетный комплекс (Фото: Министерство обороны РФ)

В городе Мурино в Ленинградской области задержали женщину, у которой при себе имелся пустой контейнер от переносного ракетного комплекса, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Росгвардии по региону.

Женщина была замечена у входа магазина с предметом, напоминающим гранатомет. Инцидент произошел на проспекте Авиаторов Балтики. На место происшествия выехали взрывотехники Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«В результате осмотра подозрительного предмета специалисты ОМОН «Бастион» Росгвардии установили, что это пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот», — говорится в сообщении.

ПТРК «Фагот» был разработан в 1970 году в СССР и неоднократно обновлялся. Вариация, которая стоит на вооружении с 1990 года, имеет дальность стрельбы 4000 м и тепловизор для прицеливания ночью. ПТРК «Фагот» стоит на вооружении у армий стран СНГ, Украины, Греции, Хорватии, Словении, Сербии, Сирии и других.

Теги
Ленинградская область Росгвардия Мурино гранатомет
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