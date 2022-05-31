Россияне при поиске работы стали чаще спрашивать про ДМС

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Больше половины соискателей спрашивают про добровольное медицинское страхование (ДМС) во время собеседования, а каждый четвертый работодатель признался, что начал слышать такой вопрос чаще, чем в 2021 году. Это следует из опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным опроса, о ДМС спрашивают 69% соискателей. При этом 70% респондентов говорят, что бонус в виде ДМС повлиял бы на их решение о работе в компании. Чаще всего наличие ДМС влияет на выбор работодателя у HR-менеджеров (положительно ответили 73%), IT-специалистов (72%), маркетинг-менеджеров и PR-специалистов (65%).

62% россиян хотят быть подключенным к ДМС после прохождения испытательного срока или после месяца работы в компании, 24% желают получить страхование с первого же дня работы.

Только 14% соискателей считают, что вопрос о получении ДМС должен оставаться на рассмотрение работодателя. Каждый третий готов купить ДМС, если работодатель оплатит его частично. Чаще всего на это готовы пойти 43% жителей Краснодара, 39% жителей Новосибирска, 38% жителей Санкт-Петербурга, столько же (38%) нижегородцев и 37% москвичей.

По словам директора по организационному развитию hh.ru Марины Львовы, в интерес к страхованию, как правило, растет во время кризисов. Возможность получить медицинскую помощь заставляет граждан чувствовать себя более защищенными. Кроме того, на интерес к ДМС мог повлиять перенос планового лечения из-за пандемии коронавируса. Во время нее многие граждане боялись посещать медицинские учреждения.

«Мы видим, что и работодатели стараются оплачивать сотрудникам ДМС. В некоторых случаях они переходят на более дешевый продукт, но не отказываются насовсем. И это разумное решение. Компании, которые инвестируют в сотрудников и поддерживают их в трудный период, в долгосрочной перспективе будут развиваться лучше», — считает Львова.

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Несмотря на это лишь 43% работодателей готовы предоставлять сотрудникам ДМС, а 47% предприятий не считают это необходимым. 69% работодателей отмечают, что соискатели уточняют о наличии ДМС в компании, а каждый четвертый (24%) работодатель отмечает возросшее внимание к медицинским страховкам среди соискателей.

В опросе приняли участие 1323 соискателей из всех федеральных округов.

О возросшем интересе к ДМС говорилось еще в марте текущего года. 45% россиян выбрало его в качестве основной составляющей компенсационного пакета. По данным сервиса SuperJob, оплачиваемый ДМС чаще всего предпочитают женщины (49% против 41% среди мужчин) и респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (50%). При этом вариант с выбором ДМС за несколько лет вырос на 13 п.п. — с 32% в 2020 году до 45% в 2022-м.