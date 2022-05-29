В Москве предупредили об ограничениях на вход в метро из-за Кубка России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Полиция может ограничить пассажиропоток на шести станциях метро из-за финала Кубка России по футболу в Лужниках, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram.

Ситуативные ограничения на вход и выход будут действовать на станциях «Парк Культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Воробьевы горы», «Университет» и МЦК Лужники. Это связано с матчем, который начнется в 17:00 29 мая.

Ранее департамент предупреждал, что из-за Кубка России с 17:30 воскресенья автобусы М5, М6 и 220 перестанут заезжать к метро «Спортивная». Также временно не будут работать остановки «МЦК Лужники» на улице Доватора и «Новодевичий монастырь» на улице 10-летия Октября.