Вице-спикер Госдумы попросил Минцифры блокировать донаты для треш-стримов

Минцифры вместе с Росфинмониторингом следует создать механизм по блокировке денежных пожертвований для каналов в жанре треш-стрим и запустить алгоритм отслеживания их контента. Об этом вице-спикер Госдумы Борис Чернышев написал в письме министру Максуту Шадаеву, передает «РИА Новости»

«Если пока мы не можем привлекать всех подобных блогеров к уголовной ответственности, то мы в состоянии наказать их хотя бы рублем», — написал депутат.

Он объяснил, что трансляции издевательств над людьми не должны превращаться в источник дохода, так как пропагандируют насилие и иногда приводят к смерти участников.



В январе о необходимости блокировки блогеров с антиобщественным поведением говорил прокурор Москвы Денис Попов в интервью «Российской газете». Он называл самыми опасными треш-стримеров, которые показывают опасные для здоровья и унизительные действия и получают вознаграждение от зрителей.

Попов отмечал, что прокуроры пытаются бороться с деструктивными блогерами с помощью судебных исков.