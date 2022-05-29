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Вице-спикер Госдумы попросил Минцифры блокировать донаты для треш-стримов

Минцифры вместе с Росфинмониторингом следует создать механизм по блокировке денежных пожертвований для каналов в жанре треш-стрим и запустить алгоритм отслеживания их контента. Об этом вице-спикер Госдумы Борис Чернышев написал в письме министру Максуту Шадаеву, передает «РИА Новости»

«Если пока мы не можем привлекать всех подобных блогеров к уголовной ответственности, то мы в состоянии наказать их хотя бы рублем», — написал депутат.

Он объяснил, что трансляции издевательств над людьми не должны превращаться в источник дохода, так как пропагандируют насилие и иногда приводят к смерти участников.

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В январе о необходимости блокировки блогеров с антиобщественным поведением говорил прокурор Москвы Денис Попов в интервью «Российской газете». Он называл самыми опасными треш-стримеров, которые показывают опасные для здоровья и унизительные действия и получают вознаграждение от зрителей.

Попов отмечал, что прокуроры пытаются бороться с деструктивными блогерами с помощью судебных исков.

Теги
стриминг блогеры блокировка пожертвования Борис Чернышов
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