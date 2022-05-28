Власти Вануату объявили чрезвычайную климатическую ситуацию в стране

Парламент Вануату (островное государство в южной части Тихого океана) принял резолюцию из 17 пунктов, объявляющую климатическую чрезвычайную ситуацию в стране. Об этом сообщил депутат от Порт-Вила (столица республики) и лидер оппозиции Законодательного собрания парламента Ральф Регенвану в Twitter.

«Парламент Вануату объявляет о существовании чрезвычайной климатической ситуации, которая в настоящее время ставит под угрозу существование людей, обществ и природных ресурсов Республики Вануату», — написал Регенвану, цитируя первый пункт резолюции.

Во втором пункте документа, как заявляет политик, говорилось, что изменение климата подрывает основные права человека как для нынешнего, так и будущих поколений народа Вануату.

Таким образом, Вануату стало первым островным государством Тихого океана, объявившим климатическую чрезвычайную ситуацию, заключил Регенвану.

В начале мая резолюцию поддержали более 1,5 тыс. местных общественных организаций, в конце года документ планируется вынести на голосование на Генеральной Ассамблее ООН, передает Radio New Zeland.

Премьер-министр Вануату Боб Лафман сказал, что Тихоокеанский регион «не сможет выжить, если богатые корпорации и правительства будут продолжать ставить прибыль выше людей и планеты».

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Вануату является одним из наиболее уязвимых мест в мире к последствиям климатического кризиса. Острова государства подвержены риску повышения уровня моря, что может привести к исчезновению суши, а также экстремальным погодным явлениям, включая циклоны, штормы, оползни, наводнения и засухи.