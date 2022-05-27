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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР сообщили об отрезанных путях из Северодонецка для военных Украины

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Народная милиция Луганской Народной Республики заблокировала украинские войска в Северодонецке, заявил «РИА Новости» представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти», — рассказал Марочко.

По его словам, один мост был разрушен, второй — в аварийном состоянии, а третий мост контролируют силы ЛНР. «Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», — добавили в ЛНР.

Бои около Северодонецка идут с середины марта. 16 марта российское Минобороны сообщило, что части ЛНР ведут наступление на позиции украинских сил на востоке, северо-западе и северо-востоке Северодонецка. Глава республики Леонид Пасечник говорил, что военные на тот момент заняли до 80% территории Луганской области Украины.

Украинские власти в 2014 году определили Северодонецк административным центром Луганской области. На территории города расположены более десяти предприятий химической промышленности, в частности «Северодонецкий Азот» — крупнейшее химическое предприятие Украины. Территория города — 58 кв. км, перед началом спецоперации здесь жили 101 135 человек.

Теги
Северодонецк ЛНР Военная операция на Украине
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