Борисов допустил временную «просадку» экспорта углеводородов из России

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Из-за отказа стран Запада от российских углеводородов в их экспорте возможна «просадка». Об этом заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов на конференции «Промышленная политика в новых реалиях», которая проходит в Москве.

«Ведущие западные страны отказываются от наших ресурсов. Нам предстоит большая работа по построению новых логистических цепочек. Будет просадка, но есть запас прочности, и мы выберемся», — сказал Борисов (цитата по «Интерфакс»).

Вице-премьер считает, что мир не может обойтись без российских энергоресурсов, однако их еще предстоит «правильно довести» до потенциальных новых потребителей.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что отказ от российских углеводородов грозит коллапсом на газовых и нефтяных рынках, поскольку Россия является их крупнейшим поставщиком. Он предупредил, что рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым.

8 марта США запретили импорт нефти, газа и других энергоносителей из России в рамках санкций. Президент Джо Байден отмечал, что решение не пройдет бесследно для американских потребителей и приведет к росту цен на нефть и бензин. Примеру Вашингтона последовал Лондон. ЕС пока не принял решение по эмбарго на российскую нефть, однако этот вопрос обсуждается в рамках пятого пакета антироссийских санкций, писал Reuters.