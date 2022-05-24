Прокуратура проверит, почему стену дома в Салехарде подпирает кран

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В Салехарде прокуратура проведет проверку из-за сообщений в соцсетях о том, что стену нового жилого дома подпирает кран, заявили «РИА Новости» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фотографию, на которой видно, что к стене приставлен кран, анонимно опубликовали в сообществе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте».

Администрация города в комментарии ответила, что застройщик таким образом принял меры против повреждения обшивки дома. «После того как утихнет ветер, приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств», — добавили там.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

«МК-Ямал» пишет, что аналогичная ситуация с этим домом произошла в сентябре прошлого года. Тогда администрация Салехарда объяснила подпорку стены штормовым ветром, из-за которого произошло частичное повреждение обшивки. «Застройщик в рамках гарантийных обязательств оперативно устраняет неисправность», — говорили тогда в администрации.