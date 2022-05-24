В Новой Москве построят культурный центр с детской школой искусств
В деревне Рассказовка в Новой Москве планируется построить культурно-досуговый многофункциональный центр. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, площадь здания составит около 6 тыс. кв. м. Строительство планируется на пересечении улицы Бориса Пастернака и Проектируемого проезда № 6566. Ранее мэр Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка.
«В этом центре местные жители смогут проходить предпрофессиональные и общеразвивающие программы дополнительного образования. Строительство этого центра обеспечит максимальную доступность жителей района для самых разных услуг в области культуры и искусства, а также обеспечит поддержку их творческих инициатив в самых разных сферах искусства. Строиться центр будет за счет городского бюджета», — отметила Княжевская.
Культурный центр будет рассчитан на 1 тыс. человек, включая сотрудников. Согласно документации, высота здания составит до четырех этажей. Внутри расположатся помещения для креативно-творческой деятельности для разных групп населения, для художественного воспитания, образования и самообразования детей и молодежи и другой досуговой деятельности.
Кроме того, в центре будет концертный зал на 400 человек, камерный зал на 100 мест, помещения детской школы искусств, библиотека и выставочные помещения. Территорию вокруг здания благоустроят.
Ранее было выдано разрешение на строительство культурно-досугового центра в поселении Михайлово-Ярцевское в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. Предполагается, что это будет здание высотой от двух до пяти этажей с концертным залом, творческими студиями, школой искусств, хореографическим и спортивным залами.