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В Новой Москве построят культурный центр с детской школой искусств

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

В деревне Рассказовка в Новой Москве планируется построить культурно-досуговый многофункциональный центр. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, площадь здания составит около 6 тыс. кв. м. Строительство планируется на пересечении улицы Бориса Пастернака и Проектируемого проезда № 6566. Ранее мэр Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка.

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«В этом центре местные жители смогут проходить предпрофессиональные и общеразвивающие программы дополнительного образования. Строительство этого центра обеспечит максимальную доступность жителей района для самых разных услуг в области культуры и искусства, а также обеспечит поддержку их творческих инициатив в самых разных сферах искусства. Строиться центр будет за счет городского бюджета», — отметила Княжевская.

Культурный центр будет рассчитан на 1 тыс. человек, включая сотрудников. Согласно документации, высота здания составит до четырех этажей. Внутри расположатся помещения для креативно-творческой деятельности для разных групп населения, для художественного воспитания, образования и самообразования детей и молодежи и другой досуговой деятельности.

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Фото:stroi.mos.ru

Кроме того, в центре будет концертный зал на 400 человек, камерный зал на 100 мест, помещения детской школы искусств, библиотека и выставочные помещения. Территорию вокруг здания благоустроят.

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Ранее было выдано разрешение на строительство культурно-досугового центра в поселении Михайлово-Ярцевское в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. Предполагается, что это будет здание высотой от двух до пяти этажей с концертным залом, творческими студиями, школой искусств, хореографическим и спортивным залами.

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