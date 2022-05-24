Суд отказался выпускать менеджера компании Абызова из-за смерти жены

Максим Русаков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Преображенский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство адвоката Алексея Позднякова, который обратился к судье с просьбой об изменении меры пресечения на залог или запрет определенных действий бывшему члену совета директоров компании «СИБЭКО» и топ-менеджеру группы Михаила Абызова RU-COM Максиму Русакову из-за смерти жены. Об этом говорится в ходатайстве (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник судебного заседания).

Защитник сообщил судье, что Наталья Русакова скончалась 21 мая этого года. У Русакова остался сын Виктор, который является студентом 1-го курса и не имеет самостоятельных источников дохода, говорится в ходатайстве.

Несмотря на доводы защиты о том, что Максим Русаков не имеет возможности препятствовать проведению расследования, — с момента инкриминируемых событий прошло много времени, — судья отказалась удовлетворить ходатайство защиты об изменении ему меры пресечения на запрет определенных действий или залог в размере 5 млн руб.

Бывший топ-менеджер RU-COM находится под стражей по делу Михаила Абызова с 27 марта 2019 года. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также в легализации похищенного (ст. 174. 1 УК), незаконной предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе (ст. 289 и 204 УК).

По версии следствия, с 2011 по 2014 год экс-министр с соучастниками похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («СИБЭКО») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, и вывел средства за рубеж.