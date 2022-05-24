В Харькове вновь заработало метро

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Харьковское метро открылось после трех месяцев приостановки, в первые дни проезд будет бесплатным. Видео из подземки с людьми в поездах опубликовало «Суспiльне Харкiв» в Telegram.

Поезда по всем трем веткам метро начали ходить в 7:00 и будут курсировать до 19:00, сообщила пресс-служба метрополитена.

При этом перегон между станциями «Академика Павлова» и «Героев труда» Салтовской линии не будет работать, а станция «Держпром» Алексеевской линии будет служить только для пересадки.

Интервал движения составит 30 минут. Как объяснил мэр города Игорь Терехов, руководство метрополитена хочет посмотреть на пассажиропоток и с увеличением числа пассажиров интервал сократят.

27 февраля, после начала военной операции России на Украине, Харьковский горсовет сообщил, что из-за боевых действий движение всего городского транспорта остановлено. Некоторые станции метро закрыли для входа, а остальные все это время работали только в качестве бомбоубежищ.