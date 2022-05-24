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«Невский экспресс» вернется на маршрут Москва — Петербург с 1 июня

Фото: rzd.ru
Фото: rzd.ru

Скоростной поезд «Невский экспресс» возвращается на маршрут Санкт-Петербург — Москва на регулярной основе с 1 июня, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Экспресс будет ходить четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С Московского вокзала Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 06:50 (прибытие в Москву в 10:52), а с Ленинградского вокзала Москвы — в 19:40 (прибытие в Санкт-Петербург в 23:44).

Компания напомнила, что в 2021 году вагоны поезда направили в капитальный ремонт, экспресс вернулся в расписание в конце апреля 2022 года и курсировал в период майских праздников. «Невский экспресс» способен развивать скорость до 200 км/ч, указали в ФПК.

РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на покупку «Сапсанов»
Бизнес
Высокоскоростной поезд &laquo;Сапсан&raquo;

В начале марта немецкая компания Siemens, которая импортировала скоростные поезда «Сапсан» РЖД и обслуживала их, объявила о прекращении поставок продукции в Россию и Белоруссию. «Мы полностью поддерживаем все санкции. В связи с этим все новые бизнес-проекты в России и международные поставки приостанавливаются», — заявили в компании. Техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» продолжается, уточнили в Siemens позднее.

22 марта председатель правления РЖД Олег Белозеров сообщил о приостановке контракта с Siemens о покупке скоростных поездов «Сапсан». «Сапсаны» — мы предполагаем, что будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, значит, соответственно, будем запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать», — говорил он.

По словам Белозерова, в прошлом году компания купила три новых «Сапсана», новый подвижной состав планируется запустить к Петербургскому международному экономическому форуму, который запланирован на июнь.

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12 мая Siemens объявила, что выходит из совместных с РЖД предприятий. В РЖД заявили, что техническое обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» продолжится «под руководством и контролем холдинга». Позднее суд Петербурга передал РЖД оборудование Siemens для обслуживания «Сапсанов» и «Ласточек».

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Теги
«Невский экспресс» поезд Санкт-Петербург Москва
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Суд передал РЖД оборудование Siemens для обслуживания «Сапсанов»
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Siemens объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД
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РЖД после ухода Siemens продолжит обслуживание «Ласточек» и «Сапсанов»
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