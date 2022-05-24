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В Госдуме назвали срок внесения проекта о реформе накопительных пенсий

Проект закона о реформе накопительных пенсий, разработанный Центробанком и Министерством финансов, могут внести в Госдуму до 31 июля. Об этом газете «Известия» сообщил глава комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предусматривает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Концептуальных разногласий относительно содержания документа у парламентариев нет, пояснил Аксаков. Однако источники сообщили газете, что решение по реформе, скорее всего, не примут в текущем году.

Заморозку накопительной части пенсии, которую власти ввели в 2014 году, по их данным, должны сохранить.

В России пенсия может быть только страховой, или совмещать в себе две части — страховую и накопительную. Средства для выплаты страховой пенсии отчисляет в Пенсионный фонд работодатель, если сотрудник работает у него официально. Накопительную пенсию гражданин 1967 года рождения и моложе мог оформить себе добровольно до 2015 года. Она копилась на специальном лицевом счете из отчислений работодателем 6% от зарплаты россиян и дохода от инвестирования этих средств.

В 2014 году накопительную часть пенсии заморозили. С того времени отчисления идут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

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Заморозка накопительной части пенсии неоднократно продлевалась. В последний раз президент России Владимир Путин продлил ее в декабре прошлого года до конца 2024 года. Закон вступил в силу 1 января. По оценке властей, за счет этой меры федеральный бюджет должен сэкономить 772,9 млрд руб. только в 2024 году.

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