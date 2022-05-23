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Казахстан запустит три дополнительных пассажирских поезда в Россию

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

В июне из Казахстана поедут три дополнительных пассажирских поезда в Россию. Об этом говорится на сайте компании «Казахстанские железные дороги».

«С июня текущего года возобновляется курсирование трех межгосударственных поездов в сторону России. Поезд №145/146 сообщением Караганда — Омск, отправлением из Караганды с 3 июня по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам. Поезд №113/114 сообщением Алма-Аты-2 — Казань отправлением из Алма-Аты с 6 июня по понедельникам. Обратно из Казани в Алма-Аты он начнет курсировать с 9 июня по четвергам», — говорится в заявлении.

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Фото:Johannes Glöckner / picture alliance / Global Look Press

Кроме того, возобновится курсирование поезда из Караганды до Самары по маршруту №83/84 Караганда — Москва. Состав будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля по четным числам.

В конце марта прекратилось железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки на поезде «Аллегро». Министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила государственной железнодорожной компании VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации поездов.

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Теги
Казахстан железные дороги поезда маршрут
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