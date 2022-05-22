Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов японского острова Хонсю

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у восточного побережья основного японского острова Хонсю, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в водах в 284 км к юго-востоку от города Кисарадзу в префектуре Тиба, где живет 122 тыс. человек, и в 251 км к юго-востоку от города Татэяма этой же префектуры с населением в 50 тыс. человек. Землетрясение, по информации центра, произошло в ночь на 23 мая около 0:17 по местному времени (18:17 мск).

По данным японского метеорологического агентства, в этот же день в префектуре в том же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2.

Оба землетрясения спровоцировали цунами, однако они не представляют угрозы для населенных пунктов, сообщило Weathernews (WNI) в Twitter.

Всего за 22 мая на территории Японии произошло шесть землетрясений разной интенсивности, самая высокая (6,1) зарегистрирована у острова Хатидзёдзима на востоке страны.

В конце марта у восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Главное метеорологическое управление Японии передавало, что очаг землетрясения находился в водах у побережья префектуры Фукусима и залегал на глубине 60 км. Позднее в провинциях Мияги и Фукусима объявили угрозу цунами высотой около 1 м. В результате землетрясения, передавал NHK, погибли два человека, еще 126 пострадали.