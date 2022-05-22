Авиакомпания Саудовской Аравии впервые совершила рейс с женским экипажем

Фото: Flyadeal

Авиакомпания из Саудовской Аравии Flyadeal впервые в истории королевства совершила рейс с полностью женским экипажем, сообщил перевозчик в Twitter.

«Впервые в истории авиации Саудовской Аравии Flyadeal выполнила первый рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства», — говорится в сообщении. Авиакомпания опубликовала фото экипажа, на котором изображены семь женщин.

Рейс № 117 выполнялся на самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду.

Как пишет Arabnews, рейс № 117 пилотировала 23-летняя Яра Ян, которая является самой молодой женщиной-пилотом в Саудовской Аравии. Ян окончила летную школу в США (штат Флорида) в 2019 году и начала работать в Flyadeal год назад.

В феврале 2016 года брунейская авиакомпания Royal Brunei осуществила рейс в Саудовскую Аравию самолетом, которым управлял полностью женский экипаж. Капитаном была Шарифа Царена Сураини, пилотами — Надиа Хашием и Сариана Нордин.

До 2018 года в Саудовской Аравии женщина не имела права водить автомобиль, однако в июне того года этот запрет был отменен наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом.