Пенсионеры получат 10 тыс. руб. при оформлении самозанятости

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При регистрации всем самозанятым предоставляется бонус (налоговый вычет) в размере 10 тыс. руб., причем такой бонус дается единожды и расходуется постепенно. Об этом сказано в разделе о «Налоге на профессиональный доход» на сайте Федеральной налоговой службы.

Если самозанятый будет получать доход от физических лиц, то с помощью такого бонуса налоговая ставка будет уменьшаться с 4% до 3%, если от юридических лиц — то с 6% до 4%. После того как бонус будет полностью потрачен, налоговые ставки снова будут 4% и 6% соответственно. Потратить бонус можно только для уплаты налога.

Более того, бонус в 10 тыс. руб. также могут получить и пенсионеры, которые зарегистрируются в качестве самозанятых. Дело в том, что пенсионер, зарегистрированный в качестве самозанятого, не считается трудоустроенным, поскольку доходы самозанятых не облагаются пенсионными взносами. Это означает, что самозанятые пенсионеры смогут получить и пенсию, и бонус в 10 тыс. руб.

В феврале заместитель начальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы Дмитрий Акунов рассказывал, что число самозанятых россиян превысило 4,2 млн человек. В ноябре прошлого года глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщал, что в России на тот момент число самозанятых составило 3,5 млн и сравнялось с числом индивидуальных предпринимателей.