Четыре человека погибли и 875 тыс. домов обесточены из-за гроз в Канаде

После серии опасных гроз в провинциях Канады погибли четыре человека, передает CBC News со ссылкой на полицию.

Один человек умер в Онтарио после падения дерева на трейлер. Там же дерево упало на 70-летнюю женщину. В Оттаве погиб один человек, а в соседнем Квебеке 51-летняя женщина утонула в реке, когда ее лодка перевернулась.

Энергоснабжающие компании Hydro One и Hydro-Quebec написали в Twitter о том, что в Онтарио без электричества остались 340 тыс. домов, а в Квебеке — 535 тыс.

Министерство окружающей среды Канады предупредило о порывах ветра до 100 км/ч в Квебеке и снежной буре в Нунавуте. Метеорологическое агентство зафиксировало ветер со скоростью 120 км/ч в аэропорту Оттавы.

В середине апреля из-за тропического шторма «Агатон» («Меги») на Филиппинах погибли 167 человек, еще 110 пропали без вести. Из-за шторма были эвакуированы 1,9 млн человек.