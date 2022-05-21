Действующий премьер Австралии признал поражение своей партии на выборах
Премьер-министр Австралии и лидер Либеральной партии Скотт Моррисон признал поражение на федеральных выборах и объявил об уходе с поста главы партии, сообщает местный телеканал ABC.
По данным на 1:10 по местному времени (18:10 мск), после подсчета 64% голосов L/NP (коалиция Либеральной и Национальной партий) набрала 48,5% голосов и получит 55 мест в нижней палате парламента, ALP (Австралийская лейбористская партия) — 51,5% и 72 места. Для получения большинства партии необходимо 76 мест.
При этом в верхней палате парламента — сенате — пока больше мест остается у коалиции: 30 мест против 25 у лейбористов. Всего в сенате 76 членов, но на этих выборах только 40 мест были вакантны. L/NP сохранила за собой 17 мест, ALP — 11, при этом на выборах, после подсчета 38% голосов, коалиция получила 12 мест, а их соперники — 10. Еще часть мест остаются под вопросом.
Лидер лейбористов Энтони Альбанезе уже заявил о победе. «Сегодня вечером австралийский народ проголосовал за перемены. <...> Для меня большая честь получить возможность стать 31-м премьер-министром Австралии», — сказал он.
Моррисон поздравил Альбанезе с победой и взял на себя ответственность за неудачу своей партии.
«Моим коллегам сегодня вечером пришлось столкнуться с очень сложными новостями, они потеряли свои места сегодня вечером, и я, как лидер, беру на себя ответственность за победы и поражения», — сказал он на встрече со сторонниками.
Альбанезе также поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Либеральная партия находилась у власти в Австралии почти десять лет. Моррисон стал премьер-министром в 2018 году, до этого эту должность занимали либералы Тони Эбботт (2013–2015) и Малькольм Тернбулл (2013–2015).
Альбанезе возглавляет лейбористскую партию с 2019 года. Впервые он был избран в нижнюю палату парламента в 1996 году и с тех пор регулярно переизбирался.