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В Австрии анархисты захватили «виллу Шувалова»

Виллу заняли от 30 до 40 человек из анархистской организации

Фото:EnteignenO / Twitter Фото:EnteignenO / Twitter Фото:EnteignenO / Twitter Фото:EnteignenO / Twitter

Группа активистов-анархистов захватила виллу на озере Аттер-зе в Австрии, которая предположительно принадлежит главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, сообщает местная газета Salzburger Nachrichten.

По данным издания, дом в населенном пункте Бургау заняли от 30 до 40 человек, которые называют себя членами «союза свободных анархистских организаций». Они выступают против военных действий на Украине, «приватизации» озера и требуют экспроприации собственности Шувалова.

Одна из участниц захвата, как пишет Salzburger Nachrichten, заявила, что группа не укрепилась в здании, но будет противостоять полиции, которая направилась к вилле. «Мы требуем, чтобы дом был превращен в жилье для беженцев, дезертиров и бездомных и чтобы была остановлена приватизация озера Аттер-зе», — сказал другой сквоттер.

РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБа.

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Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

В декларации Шувалова о доходах за 2021 год указано, что у него и его жены в пользовании есть недвижимость в Австрии — жилой дом площадью 1479,8 кв. м. Местоположение объекта в документе не уточняется.

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Шувалов возглавляет ВЭБ.РФ с 2018 года, до этого в течение десяти лет он занимал должность первого вице-премьера правительства. Сначала он отвечал за развитие предпринимательства Дальнего Востока и Забайкалья, а позже — за весь экономический блок в правительстве.

В 2022-м ЕС и США ввели санкции против Шувалова и членов его семьи.

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Теги
Лилия Пашкова
При участии
Алена Прохоренко
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