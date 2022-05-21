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Президент Южной Кореи назначил Хан Док Су премьер-министром страны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль утвердил на должность премьер-министра страны Хан Док Су и вручил ему письмо о назначении на этот пост, передает агентство Yonhap со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства.

Президент вручил главе правительства документ сразу после назначения, затем политики обменялись рукопожатиями.

Хан Док Су родился 18 июня 1949 года в городе Чонджу провинции Чолла-Пукто в южной части страны, ему 72 года. Он окончил Сеульский национальный университет по специальности «Экономика», затем поступил в Гарвард и стал специалистом в сфере торговли и международных отношений. Работал в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи и занимал должность посла страны в Вашингтоне.

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Хан Док Су — пятый премьер-министр Южной Кореи, который вступал в должность дважды. Впервые он стал премьером в 2007 году при президенте Но Му Хене. Политик покинул пост в 2008 году. В общей сложности, по подсчетам агентства, Хан Док Су находится на государственной службе более 40 лет.

Юн Сок Ёль формирует правительство после избрания на президентский пост. Он победил на выборах главы государства, которые прошли в Южной Корее 9 марта, с результатом в 48,59% голосов, инаугурация состоялась 10 мая. Юн Сок Ёль — представитель консервативной партии «Сила народа», которая раньше находилась в оппозиции.

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