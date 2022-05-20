Минобороны сообщило об уничтожении радиолокатора ЗРК С-300 вблизи Изюма

Фото: Минобороны РФ

В Изюмском районе Харьковской области российские военные уничтожили часть зенитного ракетного комплекса С-300, сообщает Минобороны в Telegram.

«[Уничтожен] радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области», — говорится в сообщении. Барвенково находится в 40 км от Изюма.

В Харьковской области ракетные войска и артиллерия также уничтожили три склада боеприпасов в районе Чугуева, а средства противовоздушной обороны перехватили в Чугуевском районе несколько украинских беспилотников в районе населенных пунктов Граково, Новая Гнилица и Чкаловское, еще один беспилотник перехватили у Малых Проходов, которые находятся вблизи российской границы. Кроме того, средства ПВО перехватили в регионе реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Всего с начала проведения специальной военной операции 24 февраля, по данным Минобороны, уничтожено около 300 самолетов и вертолетов, почти тысяча беспилотников, более 300 зенитных ракетных комплексов, 3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, около 400 установок реактивных систем залпового огня, свыше 1,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 3 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.