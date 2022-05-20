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Михельсон посоветовал будущим студентам идти в инженеры

Будущим студентам при выборе профессии лучше отдать предпочтение инженерным специальностям. Такое мнение высказал глава нефтегазовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон на просветительском марафоне «Новые горизонты».

По его словам, до сих пор в России нет ни одной топовой инжиниринговой компании, которая может делать EPC-контракты, то есть «выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями». Он отметил, что инженеры в отрасли сжижения природного газа могут получать до $1 млн.

«Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, как «Ямал СПГ», заработки самых-самых топовых от полумиллиона долларов до миллиона», — сказал Михельсон.

По данным Forbes, состояние Михельсона оценивается в $14 млрд.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Минобрнауки ранее сообщили, что инженерные и технические специальности являются наиболее востребованными в последние два года в России. Наряду с ними в числе популярных — педагогические, общественные, медицинские, а также математические и естественные направления подготовки.

По данным ведомства, интерес у будущих студентов вызывают направления подготовки, которые связанны с генетическими технологиями, радио- и микроэлектроникой, робототехникой.

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