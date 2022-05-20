В Петербурге педагог потребовала от школьника извиниться на коленях

Прокуратура Красногвардейского района проводит начала проверку в школе № 233 после сообщений о том, что учитель по биологии потребовала от школьника принести извинения встав на колено. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Учитель биологии во время учебного процесса, в ходе которого ученик позволил себе грубое высказывание в адрес преподавателя, потребовала от выпускника 11 класса публично извиниться, встав на колено», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, администрация школы и отдел образования района провел разбор данной ситуации. Учителем осознала, что допустила «грубое нарушение педагогической этики» и уволилась.

«Прокуратура даст оценку деятельности учебного заведения в части соблюдения требований законодательства об образовании и основных гарантиях прав несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

Однако, в разговоре с телеканалом «360» учитель заявила, что не чувствует себя виноватой и объяснила свои действия «воспитательным моментом». «Это не унижение. Это такой воспитательный момент. Если ему родители не сказали, что женщин нельзя унижать. Человека нельзя, а женщину нельзя тем более. И учителя тем более нельзя унижать в квадрате», — добавила она.

Об инциденте в петербургской школе стало известно 19 мая, после того, как видео с конфликтом ученика с учителем появилось в Сети. На ролике видно, как преподавательница перед классом требует от ученика извинений на коленях.