Рианна родила сына

Рианна (справа) и A$AP Rocky (Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images)

У певицы Рианны и ее бойфренда, рэпера Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, родился мальчик, сообщил телеканал TMZ.

Пара впервые стала родителями. По данным телеканала, певица родила мальчика 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса, его имя пока неизвестно.

Рианна официально объявила о своей беременности в январе.

В начале апреля A$AP Rocky был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса в связи со стрельбой в ноябре 2021 года. Предполагаемая жертва рэпера утверждает, что музыкант подошел и трижды выстрелил. Пострадавший мужчина заявил, что одна из пуль задела его левую руку.

В 2021 году Forbes признал Рианну долларовым миллиардером. На тот момент ее состояние составляло $1,7 млрд (сейчас издание оценивает состояние певицы в ту же сумму). Из них $1,4 млрд принес косметический бренд Fenty Beauty, в котором у Рианны 50%.