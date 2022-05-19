Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 18 мая, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 18 мая, 16:05
В конгрессе США пригрозили Турции отказом в истребителях F-16 из-за НАТО Политика, 06:13
Экс-генсек НАТО заявил о риске конфликта с Ираном из-за политики Байдена Политика, 06:05
Сенат США одобрил выдвинутую Байденом кандидатуру посла на Украине Политика, 05:47
МВД объявило в розыск экс-журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки Политика, 05:46
Минфин рассмотрит отмену НДС на покупку бриллиантов Бизнес, 05:17
В Минфине сообщили о продолжающихся поисках «золота партии» Экономика, 05:16
Число россиян без средств на отпуск выросло до 35% Общество, 05:00
В США увидели шанс снятия опасений Турции по Финляндии и Швеции в НАТО Политика, 04:17
В США открыли счет генконсульству России в Хьюстоне Политика, 04:16
В ЕК сообщили о блокировке шестого пакета санкций против России Политика, 03:54
В Харьковской области убрали памятник Максиму Горькому Политика, 03:32
Politico узнала об «остывшем импульсе» поставок РСЗО из США на Украину Политика, 02:57
Глава ВПП ООН призвал Россию открыть порты Украины для вывоза зерна Политика, 02:32
WSJ узнал об отъезде сотрудников Google из России Технологии и медиа, 02:18
Политика ,  
0 

Экс-генсек НАТО заявил о риске конфликта с Ираном из-за политики Байдена

Президенту США Джо Байдену стоит пересмотреть свою политику в отношении Ирана, в противном случае есть вероятность нового конфликта с Тегераном, заявили экс-генсек НАТО Хавьер Солана и бывший премьер-министр Швеции КАрл Бильдт в статье последнего для Washington Post.

По их мнению, Байдену и европейским лидерам нужно действовать «быстро и решительно», как они сделали в ситуации с Украиной, чтобы вернуть ядерную сделку «в нужное русло».

«Байден должен серьезно взвесить издержки своей пассивности по отношению к Ирану и найти путь вперед — или мы можем оказаться в еще одном конфликте», — считают политики.

В 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.

В 2018 году, когда президентом США был Дональд Трамп, Вашингтон вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

Иранский парламент выдвинул условия возобновления ядерной сделки
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP

Став президентом США, Джо Байден осенью 2021 года заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. В декабре в Австрии возобновились переговоры. 5 февраля США объявили о решении восстановить отмененные ранее исключения из санкций в отношении иранской ядерной программы.

15 марта официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что переговоры близки к финишной черте, но некоторые сложные вопросы остаются нерешенными. Он подчеркнул, что новые санкции против России не имеют отношения к СВПД и не должны влиять на достижение соглашения.

Читайте на РБК Pro
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Фото: Michael Fortsch / Unsplash Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров сказал, что восстановление ядерной программы обязательно приведет к возвращению на рынок иранской нефти — это, по его словам, является «принципиальнейшей частью» договоренности.

В конце марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что соглашение может быть заключено «в считанные дни».

10 апреля члены иранского парламента направили президенту Ибрахиму Раиси письмо, в котором изложили условия для возобновления ядерной сделки. В их число вошли отказ США от санкций, юридические гарантии приверженности договоренностям со стороны Вашингтона, а также снятие ограничений в отношении иранской нефти.

Материалы к статье
Теги
Карл Бильдт Иран Джо Байден ядерная сделка
Материалы по теме
Иранский парламент выдвинул условия возобновления ядерной сделки
Политика
Боррель заявил о скором соглашении по «ядерной сделке» с Ираном
Политика
Лавров сообщил о планах России вместе с Ираном искать пути обхода санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter