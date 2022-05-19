Экс-генсек НАТО заявил о риске конфликта с Ираном из-за политики Байдена
Президенту США Джо Байдену стоит пересмотреть свою политику в отношении Ирана, в противном случае есть вероятность нового конфликта с Тегераном, заявили экс-генсек НАТО Хавьер Солана и бывший премьер-министр Швеции КАрл Бильдт в статье последнего для Washington Post.
По их мнению, Байдену и европейским лидерам нужно действовать «быстро и решительно», как они сделали в ситуации с Украиной, чтобы вернуть ядерную сделку «в нужное русло».
«Байден должен серьезно взвесить издержки своей пассивности по отношению к Ирану и найти путь вперед — или мы можем оказаться в еще одном конфликте», — считают политики.
В 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.
В 2018 году, когда президентом США был Дональд Трамп, Вашингтон вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.
Став президентом США, Джо Байден осенью 2021 года заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. В декабре в Австрии возобновились переговоры. 5 февраля США объявили о решении восстановить отмененные ранее исключения из санкций в отношении иранской ядерной программы.
15 марта официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что переговоры близки к финишной черте, но некоторые сложные вопросы остаются нерешенными. Он подчеркнул, что новые санкции против России не имеют отношения к СВПД и не должны влиять на достижение соглашения.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров сказал, что восстановление ядерной программы обязательно приведет к возвращению на рынок иранской нефти — это, по его словам, является «принципиальнейшей частью» договоренности.
В конце марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что соглашение может быть заключено «в считанные дни».
10 апреля члены иранского парламента направили президенту Ибрахиму Раиси письмо, в котором изложили условия для возобновления ядерной сделки. В их число вошли отказ США от санкций, юридические гарантии приверженности договоренностям со стороны Вашингтона, а также снятие ограничений в отношении иранской нефти.