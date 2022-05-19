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В Минфине сообщили о продолжающихся поисках «золота партии»

Правоохранительные органы продолжают поиски пропавшего золота, выданного из Государственного хранилища ценностей (Гохран) СССР в конце 1980-х годов ряду компаний, в расследовании есть некоторые успехи, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев на заседании комитета по финансовому рынку Государственной думы. Трансляция доступна на сайте Госдумы.

Обсуждение вопроса возникло в ходе рассмотрения к первому чтению законопроекта, который уточняет правила закупок драгметаллов и драгоценных камней в Гохран России. Глава комитета Анатолий Аксаков напомнил об исчезнувшем в начале 90-х годов золотом запасе.

«Это потерялось золото, которое было в конце 1980-х годов зачем-то роздано заводам в качестве оборотного металла, и потом вот те заводы, которые были приватизированы разными способами, растворились в пространстве», — пояснил Моисеев, добавив, что поиски продолжаются, и в расследовании «периодически» есть успехи.

Замглавы Минфина подчеркнул, что государственный золотой запас не потерялся. «Он лежит, и я знаю где, но не скажу», — сказал он.

В пресс-службе Минфина уточнили, что речь идет о золоте, которое было выдано Гохраном СССР, передает «Интерфакс».

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24 марта США пояснили, что введенные ими 28 февраля санкции в отношении российского Минфина, ФНБ и Центробанка подразумевают, что гражданам США «запрещается участвовать в любых сделках, в том числе связанных с золотом», с участием этих организаций. Позднее аналогичный пункт в руководство по применению санкций против России добавила и Великобритания.

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У Центробанка тогда спросили, почему он не хранил золотовалютные резервы внутри страны. В ЦБ ответов на часто задаваемые вопросы в связи с введением западных санкций заявили, что избежать заморозки золотовалютных резервов было невозможно, а золото рассматривалось как «резерв, на который не могут повлиять западные санкции», необходимый для противостояния геополитическим кризисам.

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