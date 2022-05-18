Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Песков не смог назвать сроки ревакцинации Путина от COVID-19 Общество, 05:53
В Красноярске возбудили уголовное дело из-за истязаний в детском саду Общество, 05:38
«РИА Новости» узнало о применении Россией БМП «Терминатор» на Украине Политика, 05:08
МИД подтвердил переговоры по вывозу зерна из Украины Политика, 05:03
WP узнала о разногласиях в НАТО по присутствию в Восточной Европе Политика, 04:32
Австралия ввела санкции в отношении гендиректоров RT и «Россия сегодня» Политика, 04:21
ТАСС узнал название нового флагмана Черноморского флота Политика, 04:05
WSJ связало крушения Boeing в Китае с действиями третьих лиц Общество, 03:55
Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией Политика, 03:29
Россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции Политика, 03:19
МВФ рассмотрит возможность конфискации валютных резервов ЦБ России Финансы, 02:54
FT узнала о планах ЕС выдавать больше квот на выбросы углерода Политика, 02:38
ЕС рассмотрит проект о передаче Киеву доходов от активов под санкциями Политика, 02:16
В Шотландии заявили о намерении вступить в ЕС и НАТО после независимости Политика, 01:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков не смог назвать сроки ревакцинации Путина от COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что не знает, когда Владимир Путин получит следующую дозу вакцины от COVID-19.

«Пока не могу ответить, просто не знаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, определенные меры предосторожности в отношении главы государства сохраняются, но в то же время сейчас ситуация с коронавирусом cейчас «не такая горячая».

Гинцбург заявил, что «Спутником V» можно ревакцинироваться бесконечно
Общество
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

«В том, что касается президента, действуют особые правила, как и действовали раньше. Поэтому все, что необходимо для защиты здоровья президента, это все выполняется», — добавил пресс-секретарь.

Первую прививку Путин сделал 23 марта 2021 года, вторым компонентом он вакцинировался 14 апреля. Позднее президент рассказал, что вакцинировался препаратом «Спутник V», который разработал московский Центр им. Гамалеи.

О том, что президент сделает повторную прививку от COVID-19, Песков сообщил 17 октября 2021 года. Тогда он отметил, что решение о сроках будет приниматься исходя из уровня антител у Путина.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Gleren Meneghin / Unsplash Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи

В середине сентября российский президент ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении. Путин однажды весь день работал с человеком, у которого был коронавирус. Заболел его адъютант, с которым он общался «с утра до вечера». При этом глава государства, как отмечал он сам, не заразился благодаря высокому титру антител. В конце сентября Путин вышел из самоизоляции.

Материалы к статье
Теги
COVID-19 ревакцинация Владимир Путин Дмитрий Песков
Материалы по теме
Скворцова сообщила о возможности применения «Конвасэла» для ревакцинации
Общество
В Центре Гамалеи предупредили о последствиях ревакцинации раз в 3 месяца
Общество
Ученые назвали шесть лучших зарубежных вакцин для ревакцинации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter