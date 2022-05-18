Песков не смог назвать сроки ревакцинации Путина от COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что не знает, когда Владимир Путин получит следующую дозу вакцины от COVID-19.

«Пока не могу ответить, просто не знаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, определенные меры предосторожности в отношении главы государства сохраняются, но в то же время сейчас ситуация с коронавирусом cейчас «не такая горячая».

«В том, что касается президента, действуют особые правила, как и действовали раньше. Поэтому все, что необходимо для защиты здоровья президента, это все выполняется», — добавил пресс-секретарь.

Первую прививку Путин сделал 23 марта 2021 года, вторым компонентом он вакцинировался 14 апреля. Позднее президент рассказал, что вакцинировался препаратом «Спутник V», который разработал московский Центр им. Гамалеи.

О том, что президент сделает повторную прививку от COVID-19, Песков сообщил 17 октября 2021 года. Тогда он отметил, что решение о сроках будет приниматься исходя из уровня антител у Путина.

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В середине сентября российский президент ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении. Путин однажды весь день работал с человеком, у которого был коронавирус. Заболел его адъютант, с которым он общался «с утра до вечера». При этом глава государства, как отмечал он сам, не заразился благодаря высокому титру антител. В конце сентября Путин вышел из самоизоляции.