Политика , 18 мая, 04:21
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Австралия ввела санкции в отношении гендиректоров RT и «Россия сегодня»
Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда государственных служащих и организаций. Об этом сообщили в пресс-службе австралийского МВД.
В частности, в санкционный список попали гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, журналист и ведущий Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Сергей Брилев.
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