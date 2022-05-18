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Австралия ввела санкции в отношении гендиректоров RT и «Россия сегодня»

Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда государственных служащих и организаций. Об этом сообщили в пресс-службе австралийского МВД.

В частности, в санкционный список попали гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, журналист и ведущий Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Сергей Брилев. 

Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ДНР и ЛНР
Политика
Фото:Andreas Gebert / Reuters

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