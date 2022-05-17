Песков назвал критику Кадырова в свой адрес дружеской

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров критикует пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова по-дружески. Об этом сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

«Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга по-дружески», — сказал он в ответ на вопрос о критике Кадырова в свой адрес.

Он также рассказал, что у него есть знакомые, которые не согласны с его точкой зрения и не понимают «сути происходящего», но пообещал делать все, чтобы «обратить их в свою веру».

Обмен мнениями между Песковым и Кадыровым начался в начале апреля. Тогда представитель Кремля призвал не считать «врагами государства» тех, кто уехал из России на фоне военной операции на Украине. В их числе оказалась Ксения Собчак, которая опровергала свой отъезд из России и снимала выпуски своего шоу в Израиле, Латвии и других странах, а также Иван Ургант. Он выступил против военных действий на Украине, но обещал вернуться после отпуска.

Песков назвал Урганта «большим патриотом», и указал, что его не нужно записывать в «пятую колонну». По его мнению, «враги государства» — это те, кто стал «хаять власть и нападать на героев военных».

На следующий день Кадыров подверг заявления Пескова критике. «Я и не знал, но оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно как ни в чем не бывало», — сказал глава Чечни.

Читайте на РБК Pro Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции Pro Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Статьи Pro Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США Прогнозы Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером Статьи Pro Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Статьи Pro Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями Инструкции Pro Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Статьи

Кроме того, он назвал шкалу приоритетов Пескова «несозревшей» и призвал «что-то делать» с этим из-за того, что представитель Кремля не смог прокомментировать данные о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта. «Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше «не видел указа», — сказал Кадыров.

В ответ Песков заявил, что не следует устраивать соревнования в том, кто является бóльшим патриотом, когда все должны объединиться вокруг страны и президента. Он определил понятие «патриотизм» как любовь к родине и готовность идти на жертвы, когда это требуется.