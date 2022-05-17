Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе завершили на 73%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
За рамки стереотипов: гендерные тренды поколения альфа Совместный проект, 11:48
«Деловые Линии» наращивают мультимодальные перевозки из Китая Пресс-релиз, 11:42
Футболиста сборной Норвегии ограбили на $125 тыс. Спорт, 11:34
Мосгорсуд перенес оглашение решения по апелляции Алексея Навального Политика, 11:32
Как устроен портативный ветрогенератор для туристов Зеленая экономика, 11:30
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 11:27
«Эксперт РА» присвоил рейтинг АО «Архангельский ЦБК» на уровне ESG-II(c)​ Пресс-релиз, 11:22
Песков опроверг сообщения о готовящемся визите Путина в Турцию Политика, 11:21
Агент сообщил об уходе Гарета Бейла из «Реала» Спорт, 11:19
Песков заявил, что Путин «знает, куда ведет страну» Политика, 11:19
«Академия Первых» от СберПервого запускает новую программу для подростков РБК +, 11:15
Песков заявил, что Запад раздражает «само существование» России Политика, 11:12
Песков назвал украинцев «талантливыми, мирными», которых «оболванили» Политика, 11:10
В Кремле заявили о комфорте и безопасности для России посткризисного мира Политика, 11:08
Город ,  
0 

Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе завершили на 73%

Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

На северо-востоке Москвы почти на три четверти завершили реконструкцию устаревшей клеверной транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На северо-востоке столицы на 73% завершена реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем», — привел данные заммэра.

Многоуровневая транспортная развязка появится на востоке от МКАД
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Он уточнил, что проект предполагает строительство 8,7 км дорог, включая четыре транспортных сооружения общей протяженностью 1,6 км, а также два боковых проезда и другие дорожные объекты.

«За счет реконструкции развязки улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи с населением около 600 тыс. человек. Кроме того, благодаря перераспределению потоков значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская», — сказал Бочкарев.

Тоннель под МКАД в составе нового скоростного диаметра построили на 45%
Общество
Фото:stroi.mos.ru

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжается масштабная реконструкция устаревших клеверных развязок на МКАД. Транспортные потоки на съездах на таких развязках пересекались, что приводило к образованию пробок на этих магистралях, объясняет столичный депстрой.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Самые актуальные площадки для продвижения сегодня: большой обзор
Инструкции
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Как расставаться, чтобы учесть интересы компании и сотрудников
Инструкции
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Фото: Russell Boyce / Reuters «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети
Статьи

«Продолжаем реконструкцию клеверных развязок на МКАДе. Делаем направленные съезды с эстакадами и тоннелями, скоростными переходными полосами. Новые конструкции пропускают на треть машин больше», — сообщил Собянин. Он уточнил, что за десять лет на Московской кольцевой автодороге открыли 18 новых развязок, еще четыре сейчас в работе — на пересечении с Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, Липецкой улицей и улицами Верхние Поля и Капотня.

Материалы к статье
Теги
Москва транспорт МКАД дороги строительство дорог Андрей Бочкарев
Материалы по теме
Власти Москвы рассказали о ходе реконструкции развязки на юге МКАД
Общество
Собянин сообщил о сроках завершения строительства Северо-Восточной хорды
Общество
В рамках Московского скоростного диаметра построят более 200 км дорог
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter