Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе завершили на 73%

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На северо-востоке Москвы почти на три четверти завершили реконструкцию устаревшей клеверной транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На северо-востоке столицы на 73% завершена реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем», — привел данные заммэра.

Он уточнил, что проект предполагает строительство 8,7 км дорог, включая четыре транспортных сооружения общей протяженностью 1,6 км, а также два боковых проезда и другие дорожные объекты.

«За счет реконструкции развязки улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи с населением около 600 тыс. человек. Кроме того, благодаря перераспределению потоков значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская», — сказал Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжается масштабная реконструкция устаревших клеверных развязок на МКАД. Транспортные потоки на съездах на таких развязках пересекались, что приводило к образованию пробок на этих магистралях, объясняет столичный депстрой.

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«Продолжаем реконструкцию клеверных развязок на МКАДе. Делаем направленные съезды с эстакадами и тоннелями, скоростными переходными полосами. Новые конструкции пропускают на треть машин больше», — сообщил Собянин. Он уточнил, что за десять лет на Московской кольцевой автодороге открыли 18 новых развязок, еще четыре сейчас в работе — на пересечении с Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, Липецкой улицей и улицами Верхние Поля и Капотня.