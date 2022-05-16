В Москве почти достроили новый легкоатлетический манеж

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Алтуфьевском районе Северо-Восточного административного округа Москвы на 98% завершено строительство нового крытого легкоатлетического манежа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На Инженерной улице в ближайшее время завершится строительство крытого легкоатлетического манежа. На сегодняшний день работы выполнены уже на 98% — завершается окраска стен внутри помещений и монтаж внутренних инженерных систем», — сказал заммэра.

Новый спортивный объект предназначен для проведения тренировок по легкой атлетике, занятий общей физической подготовкой с учащимися спортивной школы, а также соревнований городского уровня. «Фасады здания дополнены декоративными перфорированными панелями с изображением на них фигур спортсменов. Для занятий легкой атлетикой оборудовали круговую беговую дорожку, дорожку для спринта на 100 метров, сектора для прыжков с шестом, прыжков в высоту, в длину, а также тройного прыжка, сектора для толкания ядра и метания снарядов в сетку», — рассказал Бочкарев.

Кроме того, в здании разместятся тренажерный зал, инфракрасная сауна, массажная, раздевалки, душевые, гардероб, буфет, комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, помещения допинг-контроля и трибуны для 280 зрителей. В здании предусмотрена безбарьерная среда с лифтами и пандусами для доступа маломобильных граждан, добавил вице-мэр.

Всего с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 24 объекта социальной инфраструктуры, включая четыре спортивных объекта, говорил ранее Бочкарев. Всего в 2022 году власти столицы запланировали построить более 100 социальных объектов. В прошлом году в Москве построили почти 90 объектов социальной инфраструктуры, план по вводу детских садов был перевыполнен почти на треть.