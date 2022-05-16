Мэр Ярославля Волков объявил об уходе с поста

Владимир Волков (Фото: Олег Смыслов / РИА Новости)

Мэр Ярославля Владимир Волков покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом глава города сообщил в Telegram.

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы. <...> Я покидаю его (Ярославль. — РБК) не без грусти, но с огромной благодарностью и уважением к ярославцам», — написал Волков.

Он не уточнил, где именно будет работать после отставки, но местное издание «Ярновости» пишет, что Волков станет заместителем главы подмосковного города Люберцы, где он родился.

Волков работает на различных руководящих должностях в муниципалитетах с 2013 года. Он начинал карьеру как глава городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, с 2016 по 2018 год руководил администрацией Переславля-Залесского.

Мэром Ярославля Волков стал в 2018-м. В декабре прошлого года у Волкова случился инфаркт, он проходил лечение в ярославской областной больнице.

После ухода Волкова исполнять обязанности мэра будет его заместитель по вопросам социально-экономического развития Илья Мотивилов, сообщает ярославский портал 76.ru.