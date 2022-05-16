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Мэр Ярославля Волков объявил об уходе с поста

Владимир Волков
Владимир Волков (Фото: Олег Смыслов / РИА Новости)

Мэр Ярославля Владимир Волков покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом глава города сообщил в Telegram.

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы. <...> Я покидаю его (Ярославль. — РБК) не без грусти, но с огромной благодарностью и уважением к ярославцам», — написал Волков.

Он не уточнил, где именно будет работать после отставки, но местное издание «Ярновости» пишет, что Волков станет заместителем главы подмосковного города Люберцы, где он родился.

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Политика
Владимир Волков

Волков работает на различных руководящих должностях в муниципалитетах с 2013 года. Он начинал карьеру как глава городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, с 2016 по 2018 год руководил администрацией Переславля-Залесского.

Мэром Ярославля Волков стал в 2018-м. В декабре прошлого года у Волкова случился инфаркт, он проходил лечение в ярославской областной больнице.

После ухода Волкова исполнять обязанности мэра будет его заместитель по вопросам социально-экономического развития Илья Мотивилов, сообщает ярославский портал 76.ru.

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