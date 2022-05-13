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В Краснодарском крае размыло достроенную два дня назад временную дамбу

Фото: МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

В Абинском районе Краснодарского края размыло временную дамбу на Федоровском гидроузле, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не требуется. На месте работают оперативные группы и специалисты района для принятия дальнейших решений», — рассказали «РБК Краснодар» в администрации региона.

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По информации ведомства, размыв произошел в центре дамбы, его размер достигает 10 м. Вода из Краснодарского водохранилища сбрасывается со скоростью 659 куб. м/с.

Резких колебаний уровня воды в реке Кубань спасатели не обнаружили.

Вода начала переливаться через дамбу еще до окончания строительства, сообщила порталу 93.ru местная активистка. Дамбу начали строить из камней после того, как 22 апреля разрушились шлюзовые сооружения гидроузла. 11 мая портал «Кубанские новости» со ссылкой на Telegram-канал главы Красноармейского района края Юрия Васина сообщил, что строительство дамбы практически завершено.

Очевидец, снявший видео с места событий, утверждает, что причиной размыва стало решение увеличить сброс воды на Краснодарском водохранилище с 460 до 660 куб. м/с.

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