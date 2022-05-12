YouТube восстановил заблокированный за трансляцию парада канал «ЛенТВ24»

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Видеохостинг YouТube, принадлежащий компании Alphabet (также владеет Google), восстановил доступ к каналу «ЛенТВ24», заблокированному за трансляцию празднования 9 Мая. Об этом сообщила редакция телеканала.

«Повторная проверка показала, что в вашем аккаунте YouТube нет нарушений условий пользования. Мы разблокировали его, поэтому он снова активен и вы можете им пользоваться» — сказано в сообщении видеохостинга.

В компании извинились за допущенную ошибку и за доставленные неудобства.

Как утверждают в редакции телеканала, его аккаунт на видеохостинге заблокировали 11 мая. YouТube направил «ЛенТВ24» письмо, где говорилось, что в видеоролике под названием «День Победы | Праздничный эфир | 9 мая» модераторы обнаружили нарушение правил, касающихся нераспространения спама, мошенничества и обмана.

После блокировки YouТube-канала Роскомнадзор направил жалобу администрации видеохостинга, в которой потребовал восстановить к нему доступ и привести причину удаления аккаунта. Ведомство назвало действия модераторов актом цензуры и обвинило YouТube в нарушении принципов свободного распространения информации.

YouТube блокирует аккаунт «ЛенТВ 24» не в первый раз. Как пояснил генеральный директор телеканала Олег Черных, сначала учетную запись заблокировали из-за трансляции пресс-конференции главы российского МИДа Сергея Лаврова по итогам переговоров в Стамбуле. В апреле видеохостинг заблокировал аккаунт повторно из-за материалов о ситуации в украинском городе Буча.