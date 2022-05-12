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Власти Москвы отчитались о ходе строительства МЦД-4

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве ведется строительство и реконструкция 11 станций на перспективном четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщил заместитель мэра столицы  по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

МЦД-4 будет образовано за счет соединения двух ж/д направлений — Киевского и Горьковского, для этого строится соединительная ветвь. Четвертый диаметр пройдет с запада на восток столицы, соединит семь вокзалов, на нем будет 18 пересадок на метро, МЦК и другие диаметры. Ожидается, что ежегодно внутри Москвы МЦД-4 будут пользоваться около 30 млн человек.

«В столице продолжается масштабная работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры будущего четвертого маршрута МЦД. С начала этого года завершено строительство I этапа нового остановочного пункта «Минская», а также реконструкция станции «Толстопальцево». До конца года планируется завершить реконструкцию еще четырех платформ», — рассказал заммэра, уточнив, что речь идет об остановочных пунктах «Мещерская», «Переделкино», «Лесной городок» и «Очаково».

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Фото:АГН «Москва»

Всего, по словам Бочкарева, на МЦД-4 на сегодняшний день продолжаются работы на 11 станциях. «Ведется II этап строительства станции «Минская», возводятся новые остановочные пункты «Поклонная», «Кутузово» и «Камушки», на существующих платформах «Каланчевская», «Беговая» и «Белорусский вокзал» ведутся работы по реконструкции», — добавил вице-мэр.

Открытие МЦД-4 должно будет улучшить транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек, отмечают столичные власти. Москва станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железно­дорожного и других близлежащих населенных пунктов. Ранее сообщалось, что МЦД-4 планируется полностью открыть в конце 2023 — начале 2024 года. Первые диаметры — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) — были открыты осенью 2019 года.

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Теги
Москва Строительство транспорт наземное метро градостроительство Андрей Бочкарев
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