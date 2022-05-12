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Антонов выразил надежду, что США прекратят «игру по отмене России»

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду, что США прекратят игру по «отмене России, граничащую с идеями расового превосходства». Об этом он написал в своей статье «Россию нельзя отменить» для издания Newsweek. Перевод статьи приводит пресс-служба посольства.

По мнению посла, США захлестнула «волна русофобии», они ведут кампанию в СМИ по «отмене всего русского», чтобы закрепить за Россией образ «изгоя». Он объяснил, что это коснулось российских деятелей и объектов культуры, ученых и исследователей, спортсменов.

«Антироссийская истерия быстро перекинулась на бытовой уровень. Рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению нашей культуры и даже православные кладбища подвергаются вандализму», — указал Антонов, отметив запрет на продажу российских товаров и увольнение русскоязычных граждан из американских компаний.

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По его словам, такие действия со стороны США противоречат Уставу ООН и Всеобщей декларации прав человека и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности.

«Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в «отмену России», граничащую с идеями расового превосходства», — заключил российский посол.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что на Западе развивается прогрессирующая дискриминация всего, что связано с Россией. «Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», — сказал он. Президент сравнил это с кампанией «по уничтожению неугодной литературы», которую «почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии».

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Позднее уполномоченная немецкого правительства по правам человека Луизе Амтсберг заявила, что русское искусство и культура не должны подвергаться гонениям из-за конфликта на Украине. «Было бы неправильно прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру. Я также считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого», — добавила она.

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