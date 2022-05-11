Эрдоган и Токаев после переговоров сыграли в настольный теннис

Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Турцию сыграл с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в настольный теннис после переговоров, сообщает пресс-служба казахстанского главы в Telegram.

«По окончании сегодняшних официальных мероприятий президенты Казахстана и Турции сыграли в настольный теннис», — говорится в публикации с фотографиями прошедшего матча.

Переговоры между Токаевым и Эрдоганом состоялись накануне, 10 мая. По их итогам стороны подписали соглашение о расширенном стратегическом партнерстве и еще 14 документов о сотрудничестве, в том числе в области военной разведки, образовании и международных грузовых перевозках.

Также в ходе визита Токаев встретился с руководителями крупнейших турецких компаний. Как отметили в пресс-службе казахстанского президента, эти организации в Казахстане занимаются инвестициями в химическую промышленность, сельское хозяйство и строительство.