Новое депо для Замоскворецкой линии метро построили почти на четверть

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Строительство электродепо «Южное» в столичном районе Братеево, призванного обслуживать Замоскворецкую линию столичной подземки, завершено на 21%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На юге столицы рядом с действующим электродепо «Братеево» продолжается строительство нового депо «Южное» для обслуживания Замоскворецкой линии Московского метрополитена. В настоящий момент здесь возводятся отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса. Общестроительная готовность депо сегодня оценивается в 21%», — рассказал заммэра.

По его словам, на объекте ведутся земляные работы и устройство буронабивных свай, а также монолитные работы, монтаж металлоконструкций и монтаж трубопроводов. «Общая площадь помещений депо составит 85 тыс. кв. м, депо будет рассчитано на ночной отстой 25 составов и эксплуатационное обслуживание 30 составов в сутки. Также здесь будет создано 1176 рабочих мест», — добавил вице-мэр.

Задача депо — обеспечивать бесперебойную и безопасную работу линий столичной подземки. С увеличением количества линий и их протяженности потребность в электродепо постоянно увеличивается, объясняют столичные власти. Сейчас в Москве работает 20 электродепо. На разных стадиях реконструкции и строительства находятся шесть: «Нижегородское», «Южное», «Саларьево», «Владыкино», «Выхино», «Аминьевское».