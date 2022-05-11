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Новое депо для Замоскворецкой линии метро построили почти на четверть

Фото: РБК
Фото: РБК

Строительство электродепо «Южное» в столичном районе Братеево, призванного обслуживать Замоскворецкую линию столичной подземки, завершено на 21%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На юге столицы рядом с действующим электродепо «Братеево» продолжается строительство нового депо «Южное» для обслуживания Замоскворецкой линии Московского метрополитена. В настоящий момент здесь возводятся отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса. Общестроительная готовность депо сегодня оценивается в 21%», — рассказал заммэра.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По его словам, на объекте ведутся земляные работы и устройство буронабивных свай, а также монолитные работы, монтаж металлоконструкций и монтаж трубопроводов. «Общая площадь помещений депо составит 85 тыс. кв. м, депо будет рассчитано на ночной отстой 25 составов и эксплуатационное обслуживание 30 составов в сутки. Также здесь будет создано 1176 рабочих мест», — добавил вице-мэр.

Задача депо — обеспечивать бесперебойную и безопасную работу линий столичной подземки. С увеличением количества линий и их протяженности потребность в электродепо постоянно увеличивается, объясняют столичные власти. Сейчас в Москве работает 20 электродепо. На разных стадиях реконструкции и строительства находятся шесть: «Нижегородское», «Южное», «Саларьево», «Владыкино», «Выхино», «Аминьевское».

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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС


В начале февраля в Москве завершился очередной этап реконструкции электродепо «Сокол», также обслуживающего поезда Замоскворецкой линии метро. В его отстойно-ремонтном корпусе появился новый комплекс мастерских с ремонтной зоной. «Москвичи, наверное, не задумываются над этим, когда заходят утром в помытые, чистые, опрятные вагоны метрополитена, которые всю ночь для них готовят службы вот таких депо, проводя текущие и капитальные ремонтные работы, обслуживая их, проводя санитарную обработку составов так, чтобы в течение дня все это работало как часы», — говорил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия обновленного депо.

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Теги
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