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Иностранный сухогруз загорелся в акватории Темрюка

Фото: temruk_info / Telegram
Фото: temruk_info / Telegram

Надстройка сухогруза, стоящего на рейде в городе Темрюк Краснодарского края, загорелась, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота. По информации агентства, на данный момент пострадавших нет, экипаж борется с возгоранием своими силами.

«Судовладелец — турецкая компания, флаг — Вануату. Экипаж смешанный, в том числе граждане Индии, Азербайджана и Турции. Россиян там нет. Капитан за помощью не обращался, но два буксира Росморпорт направил в поддержку, если она потребуется, они находятся рядом с сухогрузом. Поступления загрязняющих веществ в воду на данный момент нет», — сказал представитель ведомства.

О пожаре на сухогрузе Aqua сообщал «Интерфакс». По данным агентства, загорелся капитанский мостик. На борту находится 13 человек. По предварительной информации, на борту находится коммерческий груз — зерновые культуры.

В марте сухогруз «Омский 205» с 12 моряками получил пробоины после сильного удара волны у мыса Такиль в Черном море. Никто не пострадал.

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Теги
сухогруз пожары Краснодарский край Темрюк новости
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