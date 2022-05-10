Reuters узнало о расследовании США в отношении «Лаборатории Касперского»
Администрация Джо Байдена призвал министерство торговли США активизировать расследование в отношении «Лаборатории Касперского», сообщили источники Reuters.
Расследование, о котором ранее не было известно, в 2021 году передали из министерства юстиции в министерство торговли, пишет агентство. Ведомство «недалеко» продвинулось в расследовании, в марте, по словам собеседников агентства, Белый дом призвал работать над делом активней из-за возросших опасений российских кибератак.
Как сообщает Reuters, в Вашингтоне обеспокоены доступом российского антивируса к компьютерам операторов важных объектов инфраструктуры, среди них электросети и сети федеральных подрядчиков.
Соединенные Штаты ранее включили АО «Лаборатория Касперского» в список коммуникационного оборудования и услуг, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности страны. В конце марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Белый дом США оказывает давление на Минфин с тем, чтобы включить «Лабораторию Касперского» в санкционный список. Однако из-за ряда опасений Вашингтон отложил пока идею введения ограничений против российской компании, пишет газета.
США еще в 2017 году запретили госучреждениям пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского», так как сочли, что она представляет угрозу безопасности страны. В частности, Вашингтон предполагал, что российские власти через это ПО могут получить доступ к правительственным документам США.