Reuters узнало о расследовании США в отношении «Лаборатории Касперского»

Расследование власти начали еще в прошлом году, однако с тех пор они недалеко продвинулись, пишет агентство. После включения «Лаборатории Касперского» в список угроз нацбезопасности расследование «активизировали»

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Администрация Джо Байдена призвал министерство торговли США активизировать расследование в отношении «Лаборатории Касперского», сообщили источники Reuters.

Расследование, о котором ранее не было известно, в 2021 году передали из министерства юстиции в министерство торговли, пишет агентство. Ведомство «недалеко» продвинулось в расследовании, в марте, по словам собеседников агентства, Белый дом призвал работать над делом активней из-за возросших опасений российских кибератак.

Как сообщает Reuters, в Вашингтоне обеспокоены доступом российского антивируса к компьютерам операторов важных объектов инфраструктуры, среди них электросети и сети федеральных подрядчиков.

Соединенные Штаты ранее включили АО «Лаборатория Касперского» в список коммуникационного оборудования и услуг, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности страны. В конце марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Белый дом США оказывает давление на Минфин с тем, чтобы включить «Лабораторию Касперского» в санкционный список. Однако из-за ряда опасений Вашингтон отложил пока идею введения ограничений против российской компании, пишет газета.

США еще в 2017 году запретили госучреждениям пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского», так как сочли, что она представляет угрозу безопасности страны. В частности, Вашингтон предполагал, что российские власти через это ПО могут получить доступ к правительственным документам США.