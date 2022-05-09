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Военная операция на Украине ,  
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Полянский сообщил о полученных Россией сведениях об атаке из Украины

Москва в ходе спецоперации на Украине получила документы свидетельствующие о существовании конкретных планов по нанесению удара по России с украинской территории, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в эфире Sky News.

«Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись. <...> Документы со всей ясностью указывают на то, что были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины», — сказал Полянский.

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Дмитрий Полянский

По словам зампостпреда, российские военные также нашли документы с планами нанести удар по Донбассу. Таким образом, по его словам, Россия нанесла своего рода упреждающий удар.

Военная спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию против собственной территории, заявил президент Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве.

По словам Путина, опасность со стороны НАТО росла с каждым днем, а Россия дала «упреждающий отпор агрессиям».

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент называл ее основными целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. За несколько дней до этого Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о военном сотрудничестве.

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