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Задержанного в метро Москвы адвоката Бирюкова выпустили из полиции

Михаил Бирюков
Михаил Бирюков (Фото: birukovm / Facebook входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Полиция отпустила адвоката Михаила Бирюкова, которого ранее задержала в московском метро. Об этом сам Бирюков сообщил в Facebook (компания — владелец соцсети — Meta — признана экстремистской и запрещена в России).

«Всем спасибо, отпустили без протокола и без объяснения причин задержания», — написал Бирюков.

Адвокат Даниил Берман уточнил, что Бирюков ехал на заседание в Басманный районный суд, где должны были избрать меру пресечения участникам Молодежного демократического движения «Весна» Евгению Затееву и Валентину Хорошенину.

Активистов задержали 7 мая в Санкт-Петербурге, в их квартирах прошел обыск, была изъята техника, передает «РБК Петербург». В организации «Весна» задержание Затеева и Хорошенина связывают с готовившейся акцией на День Победы.

Накануне Хорошенину и Затеева доставили из Петербурга в Москву на допрос в Следственный комитет, как сообщили в организации «Весна», в качестве подозреваемых по делу. По словам матери Хорошенина, на активистов завели уголовное дело. В «Весне» предполагают, что обвинение предъявлено по ст. 239 УК о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

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