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Старейшая жительница Италии умерла в возрасте 112 лет

Анджела Тирабоски
Анджела Тирабоски (Фото: FontanaPres / Twitter)

Старейшая жительница Италии Анджела Тирабоски умерла в Бергамо в ночь на 8 мая на 113-м году жизни, сообщил губернатор области Ломбардия Аттилио Фонтана в Twitter.

«Анджела Тирабоски, самая долгоживущая женщина в Италии, умерла во сне. Ей было 112 лет, она жила в Бергамо. Наши соболезнования детям Марии и Роберто», — написал он.

Тирабоски родилась 19 апреля 1910 года. Как сообщает газета Corriere Dela Sera, в последние несколько недель здоровье женщины ухудшилось и она начала использовать респиратор. По данным издания, у Тирабоски остановилось сердце, пока она спала.

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Фото:Татьяна Макеева / Reuters

У женщины осталось четверо детей — Роберто, Мария, Лучиана и Пьеро в возрасте от 70 до 85 лет, один внук и два правнука.

Женщина вела спокойный образ жизни и много времени проводила дома. Она читала газеты, готовила и вязала крючком. В начале 2021 года она перенесла операцию на бедре.

Похороны пройдут 9 мая в приходе Сан-Паоло в Бергамо.

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Тирабоски стала самой долгоживущей жительницей Италии после смерти в январе 2022 года Иды Зоккарато из города Падуя, также в возрасте 112 лет. Сейчас ее место заняла 111-летняя Доменика Эрколани из города Пезаро, которая родилась 3 июля 1910 года.

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