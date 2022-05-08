Шути Гатва из сериала «Половое воспитание» станет новым «Доктором Кто»

Шути Гатва (Фото: Lauren Mustoe / Getty Images)

Актер Шути Гатва станет первым темнокожим актером, который сыграет главную роль в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», съемки начнутся в 2023 году, передает Би-би-си.

Гатва станет 14-м исполнителем роли Доктора, заменив Джоди Уиттакер. Она стала первой женщиной, представшей в этом образе. Согласно замыслу телесериала, Доктор Кто — это гуманоид, который способен «перерождаться», в результате его внешность меняется, а характер и поведение остаются прежними. Этим создатели объясняют смену исполнителей главной роли.

В сериале «Половое воспитание» 29-летний Шути Гатва играет Эрика Эфьонга. Сериал рассказывает о старшекласснике Отисе, чья мама работает секс-терапевтом. Вместе со своей одноклассницей Мэйв, Отис открывает при школе клинику и начинает проводить сеансы терапии для сверстников.

«Эта роль и шоу так много значат для многих во всем мире, включая меня самого, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с величайшей осторожностью относился к этой уникальной ответственности и привилегии», — сказал Гатва в интервью Би-би-си. Он добавил, что исполнять роль Доктора Кто для него большая честь.

«Доктор Кто» — это научно-фантастический сериал BBC, сначала его показывали с 1963 по 1989 год, за этот период в эфир вышло 26 сезонов. В 2005 году сериал перезапустили, с тех пор было снято 13 сезонов.

О том, что Уиттакер перестанет быть исполнительницей главной роли в сериале, стало известно в июле 2021 года. Она снималась в «Докторе Кто» с 11-го сезона или с 2017 года.