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Авиакомпании Нигерии прекратят полеты с 9 мая из-за роста цен на топливо

Фото: Sunday Alamba / AP
Фото: Sunday Alamba / AP

Нигерийские авиакомпании временно приостановят полеты с 9 мая из-за резкого роста стоимости авиационного топлива Jet A1 с начала текущего года, пишет газета Punch со ссылкой на письмо нигерийской ассоциации операторов авиалиний министру авиации страны Хади Сирике.

В ассоциации подчеркнули, что непрекращающийся рост цен на авиационное топливо угрожает финансовой жизнеспособности авиакомпаний и серьезно давит на устойчивость внутренних операций.

«В связи с этим операторы авиакомпаний Нигерии настоящим с сожалением сообщают широкой общественности, что участники ассоциации прекратят полеты по всей стране с понедельника, 9 мая 2022 года, до дальнейшего уведомления», — говорится в письме.

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В январе текущего года, пишет газета, стоимость авиационного топлива выросла со 190 найр (валюта Нигерии), или $0,46, до 360 найр ($0,87) за литр. В марте цена такого объема составила 607 найр ($1,46), сейчас литр Jet A1 можно приобрести за 700 найр ($1,69).

Jet A1 — это авиационный керосин. Его производят многие мировые компании, в том числе американская ExxonMobil и завод АО «Танеко» (входит в «Татнефть»).

В марте авиакомпании уже угрожали правительству аналогичными мерами, обвиняя власти в бездействии. Тогда перевозчики заявили, что перестанут проводить рейсы, если власти не вмешаются в ситуацию с ростом цен в течение 72 часов. На тот момент авиакомпании утверждали, что текущих запасов топлива им хватит ровно на этот срок. 

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Нигерия полеты топливо рост цен
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