Умер сыгравший управдома в «Друзьях» актер Майкл Хагерти

Майк Хагерти (Фото: Rebecca Sapp / Getty Images)

Актер Майкл Хагерти умер в Лос-Анджелесе в возрасте 67 лет. Об этом сообщила Бриджет Эверетт, отца персонажа которой он сыграл в сериале «Кто-то где-то» (Somebody Somewhere, 2022 -...). Информацию подтвердила компания HBO. Причина смерти не указывается.

«Его смерть нас потрясла. Майка обожал весь актерский состав», — написала Эверетт в Instagram (соцсеть принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta).

Хагерти известен в основном по ролям в сериалах. Помимо Эда Миллера в «Кто-то где-то», актер сыграл управдома мистера Триггера в «Друзьях» (Friends, 1994-2004), капитана МакГинли в «Бруклине 9-9» (Brooklyn Nine-Nine, 2012-2021), Салли Салливана в «Сообществе» (Community, 2009-2015), Пита Сосновски в «Хоре» (Glee, 2009-2015), Майка в «Счастливчике Луи» (Lucky Louie, 2006). В его фильмографии — эпизодические роли в сериалах «Бесстыжие» (Shameless, 2011-2021), «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives, 2004-2012) и других.