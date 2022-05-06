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Технологии и медиа ,  
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Телеведущая Первого канала Андреева назвала неправильным запрет Instagram

Екатерина Андреева
Екатерина Андреева (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Неправильно запрещать Instagram (принадлежит Meta Platforms Inc., признана экстремистской и запрещена в России) в России для тех, кто не ведет экстремистскую деятельность, заявила телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева на заседании Форума кубанской журналистики, передает «РИА Новости».

«Я считаю, что запрещать Instagram на территории России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, это неправильно», — сказала Андреева, уточнив, что продолжает пользоваться соцсетью с помощью VPN.

Телеведущая заметила, что запрет Instagram отображает политику двойных стандартов, когда одновременно есть запрет на пользование соцсетью и есть доступ к VPN, чтобы пользоваться той же соцсетью.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram, признав их экстремистскими. Свое требование Генпрокуратура объяснила тем, что деятельность американской компании «направлена против России и ее Вооруженных сил». Дело возбудили после публикации скриншота внутренней рассылки пресс-секретарем Meta Энди Стоуном. В ней говорилось, что компания временно сняла запрет на публикацию призывов к насилию в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, и руководителей России и Белоруссии.

Роскомнадзор пояснял, что запрет Instagram и Facebook не повлечет за собой ограничений на использование этих сервисов физическими и юридическими лицами. Однако теперь СМИ должны маркировать эти соцсети как организации, деятельность которых запрещена на территории России, и не могут демонстрировать их логотипы.

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